Бывший танкист Вермахта считает, что Германия не должна поставлять Киеву оружие: "О чём думают люди?"

Ветеран Вермахта, бывший немецкий танкист Иоахим Хеппнер убеждён, что правительство Германии не должно поставлять Украине вооружения.

96-летний Хеппнер рассказал, что после того, как во время Второй мировой войны попал в плен на Украине, навсегда стал пацифистом. Именно тогда немецкий солдат своими глазами увидел горе местных жителей и страну, разрушенную гитлеровской армией.

С тех пор ветеран Вермахта уверен, что применение оружия не может быть средством решения проблем.

"Что же это за тяжёлое оружие, которое поставляется? О чём думают люди, которые принимают такие решения? Оружием никаких проблем не решишь", — сказал немецкий ветеран, слова которого приводит Telegram-канал "Политика страны".