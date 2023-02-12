Ветеран Вермахта, бывший немецкий танкист Иоахим Хеппнер убеждён, что правительство Германии не должно поставлять Украине вооружения.
96-летний Хеппнер рассказал, что после того, как во время Второй мировой войны попал в плен на Украине, навсегда стал пацифистом. Именно тогда немецкий солдат своими глазами увидел горе местных жителей и страну, разрушенную гитлеровской армией.
С тех пор ветеран Вермахта уверен, что применение оружия не может быть средством решения проблем.
"Что же это за тяжёлое оружие, которое поставляется? О чём думают люди, которые принимают такие решения? Оружием никаких проблем не решишь", — сказал немецкий ветеран, слова которого приводит Telegram-канал "Политика страны".
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