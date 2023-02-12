Неопознанный объект в воздушном пространстве Канады был сбит истребителями американских ВВС. Приказ о его уничтожении отдал лично президент США Джо Байден. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По её словам, Канада и США сотрудничают в области безопасности. Поэтому нет ничего удивительного в том, что американские пилоты выполняли боевой вылет в воздушном пространстве другой страны.
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