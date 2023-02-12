Полковник ВС США Макгрегор: США слишком быстро исчерпали свои запасы оружия

Вооружение, которое США и их союзники направляют Киеву, уже практически на исходе. Об этом сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Военный уточнил, что наибольшей проблемой становится подходящее к концу высокоточное вооружение производства США, запасы которого восстановить быстро физически невозможно — РСЗО HIMARS, NASAMS, Javelin.

Полковник обратил внимание, что Россия, в отличие от США, смогла оперативно нарастить производство вооружений, в то время как у Вашингтона "ничего больше не осталось".

"Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей, и этого люди не понимают. Но русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим. Вот почему в НАТО за закрытыми дверями говорили, что так больше не может продолжаться, что мы должны прекратить это в Вашингтоне. Все в опасности, у нас ничего не осталось!" — сказал Макгрегор, выступая на YouTube-канале Judging Freedom.