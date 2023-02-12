Скотт Риттер предсказал усиление России после конфликта на Украине

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сделал заявление относительно будущего России после конфликта на Украине. В интервью на YouTube-канале он предположил, что РФ станет одной из сильнейших стран мира.

"Русские выйдут из этого конфликта гораздо более сильными, чем когда-либо в своей истории", — спрогнозировал эксперт.

Начав войну с Россией, коллективный Запад совершил большую ошибку, так как предоставил Москве этим решением прекрасную возможность устранить неопределённость в сфере международной безопасности, существовавшую с 1990-х годов, объяснил разведчик.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сделал "прогноз" о будущем России, заявив, что РФ вскоре перестанет существовать в тех границах, которые есть сейчас.