Лавров: главная политическая цель США направлена против дружбы Москвы и Киева

С момента распада СССР США проводят курс на ослабление дружеских связей между РФ и бывшими советскими республиками, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, прекращение дружбы между странами и есть главная политическая цель Америки.

"Американцы никогда не были искренними. Даже когда после распада Советского Союза казалось, что отношения между США и нашей страной обретают новые качества", — заявил Лавров.

По словам главы МИД, эту цель Штаты начали реализовывать десятилетия назад. Их доктрина гласит, что Россия без Украины — это малозаметный региональный игрок. А в случае дружбы — великая держава.

Ранее Сергей Лавров заявил, что в США признают, что взрывы на "Северных потоках" - дело их рук.