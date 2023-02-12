Роскосмос опубликовал снимок тектонического разлома после землетрясения на юго-востоке Турции

Государственная корпорация Роскосмос опубликовала спутниковые фотографии гигантского разлома в турецкой провинции Хатай. Снимки доступны на официальном сайте госкорпорации.

На них виден огромный разлом, который образовался в турецкой провинции Хатай после землетрясения. Сдвиг почв произошел на оливковом поле площадью 35 гектаров в центре деревни Тепехан. Его ширина более двухсот и глубина более 30 метров.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По последним данным, его жертвами стали более 20 тысяч человек.