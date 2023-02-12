Спа-индустрия Карловых Вар находится на грани закрытия из-за отсутствия россиян

Мэр чешских Карловых Вар Ван Андреа Пфеффер-Ферклова заявила, что спа-индустрия курорта почти полностью уничтожена антироссийскими санкциями Запада. По её словам, спад популярности начался уже после крымских событий в 2014 году. Но пик его пришелся на пандемию коронавируса и последующий конфликт на Украине.

"Если в доковидном 2019 году россияне провели в отелях Карловых Вар в общей сложности 300 тыс. ночей за первые три квартала, то в 2022 году — всего 10 тыс. за тот же период. Если мы не найдем новую клиентуру, спа-индустрия как таковая полностью умрет", — заявила Пфеффер-Ферклова.

По её словам, именно российские туристы приносили курорту основную выручку, приезжая сюда на несколько недель и даже месяцев. Кроме того, вся рекламная кампания Карловых Вар нацелена именно на россиян.

Ранее сообщалось, что россияне стали массово продавать свою недвижимость в Карловых Варах.