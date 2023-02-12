РИА Новости: жители Соледара пожаловались на мародёров из ВСУ

Эвакуированные из Соледара на территорию Луганской Народной Республики (ЛНР) беженцы, рассказали о массовом мародёрстве украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, один из мужчин заявил, что боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) без разрешения хозяев занимали жилые дома и квартиры. Они выбивали замки и жили, где хотели, несколько дней.

По словам беженца, он лично видел нагруженные стиральными машинами, холодильниками и матрасами машины. Причём они не были в магазинной упаковке, поэтому ясно, что технику и вещи вынесли из домов.

Другой житель города рассказал, как украинские военные уничтожали здания и объекты инфраструктуры, с целью выдать потом разрушения за действия российских войск.

Взорвавшие мост военные не чисто говорили на русском языке. Среди них была чернокожая женина-репортёр, добавил эвакуированный.

По его мнению, это могли быть американцы. Всем они просили говорить, что подорвали мост русские бойцы, заключил беженец.