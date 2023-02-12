Телекомпания СNN опубликовала видео из тюремной палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Съемка датируется октябрем прошлого года.
На кадрах видно, что экс-президент находится в очень плохом состоянии. Выходя из комнаты он не может дойти до кровати и падает. На помощь прибегают медсестры, но они не могут поднять пациента с пола. Тогда одна из них зовет двух медбратьев и они укладывают Саакашвили на кровать.
Ранее сообщалось, что адвокат Саакашвили завил об атрофии мышц левой руки у политика.
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