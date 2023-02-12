СNN опубликовало кадры Саакашвили в тюремной палате в октябре прошлого года

Телекомпания СNN опубликовала видео из тюремной палаты бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Съемка датируется октябрем прошлого года.

На кадрах видно, что экс-президент находится в очень плохом состоянии. Выходя из комнаты он не может дойти до кровати и падает. На помощь прибегают медсестры, но они не могут поднять пациента с пола. Тогда одна из них зовет двух медбратьев и они укладывают Саакашвили на кровать.

Ранее сообщалось, что адвокат Саакашвили завил об атрофии мышц левой руки у политика.