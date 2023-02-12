В Сети появилось видео раздачи украинцам повесток на горнолыжном курорте в Карпатах

На Украине открылась новая локация для раздачи повесток. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях. По их словам, на одном из горнолыжных курортах в Карпатах заметили людей в форме. Ими оказались сотрудники украинских военкоматов.

На горнолыжном курорте они разыскивают молодых мужчин для вручения повесток в ВСУ.

"На горнолыжных курортах повестки выдают", — пишет автор видео.

Ранее сообщалось, что в Харькове военкомы с полицией останавливают рейсовые автобусы, чтобы насильно вручить повестки.