В СБУ, полиции и налоговой службе Украины планируются кадровые чистки

Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что в СБУ, полиции и налоговой службе Украины планируются кадровые чистки. По его словам, силовые структуры будут избавляться от тех, "кто считает нормальным брать взятки". Об этом Данилов заявил 12 февраля.

Алексей Данилов уточнил, что кадровые чистки стартуют "уже завтра". То есть, 13 февраля.

Ранее сообщалось, что секретарь СНБО Данилов заявил, что разделения Украины по сценарию Кореи не будет.