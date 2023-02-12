Захарова: Покаяние в содеянном - единственный выход для Запада

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Польши Анджея Дуды о победе России. Напомним, что он заявил, что Россия одержит победу, если Запад срочно не предоставит Украине оружие.

Это заявление вызвало острую реакцию у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат отметила, что подобное решение не поможет Западу и Украине, а лишь усугубит конфликт.

"Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада", — считает Захарова.

Ранее сообщалось, что Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после новостей о "Северных потоках".