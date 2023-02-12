Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывание президента Польши Анджея Дуды о победе России. Напомним, что он заявил, что Россия одержит победу, если Запад срочно не предоставит Украине оружие.
Это заявление вызвало острую реакцию у официального представителя МИД России Марии Захаровой. Дипломат отметила, что подобное решение не поможет Западу и Украине, а лишь усугубит конфликт.
"Покаяние в содеянном — единственный выход для Запада", — считает Захарова.
Ранее сообщалось, что Захарова призвала НАТО собрать экстренный саммит после новостей о "Северных потоках".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.