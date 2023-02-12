Кива: последние заявления Киева дают законные основания Путину применить ядерное оружие

Последние официальные заявления, прозвучавшие из уст приближённых Владимира Зеленского, несут прямую угрозу гражданам и территориальной целостности России, заявил бывший украинский депутат Илья Кива.

Экс-парламентарий отметил, что теперь Владимир Путин имеет все законные основания применить ядерное оружие для защиты Российской Федерации.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов призвал россиян готовиться к скорому разделу страны, после чего РФ перестанет существовать в нынешних границах.

"Украинцы, когда вам на головы полетят баллистические ракеты с ядерным зарядом, обязательно вспомните, кого за это нужно благодарить!" — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что киевский режим сделал всё, чтобы превратить украинский кризис в ядерную войну.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что если Украина не получит истребители F-16 из США и Европы, у ВСУ не будет возможности организовать контрнаступление.