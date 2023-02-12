Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Ксения Собчак осудила признание Земфиры* иноагентом: "Когда же кончатся эти бесконечные черные списки?"
Рожин: в распоряжении Артёмовской группировки ВСУ осталась последняя дорога из Часов Яра
Военкор Сапоньков опубликовал фото взорванного морским дроном ВС РФ моста в Затоке
Британское издание The Sun опубликовало схему удара ВСУ по Крыму
Ирина Основина призналась, что боялась режиссёра «Склифосовского» Юлию Краснову
Экс-глава разведки Украины Маломуж: до 1 марта Россия должна полностью освободить Донбасс
РИА Новости: страны НАТО думают над новым шагом к эскалации конфликта на Украине
Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия скоро перестанет существовать в нынешних границах
Колясников: ВС РФ полностью уничтожили Запорожский автозавод, где находилось военное производство

Кива: последние заявления Киева дают законные основания Путину применить ядерное оружие

Мир

Последние официальные заявления, прозвучавшие из уст приближённых Владимира Зеленского, несут прямую угрозу гражданам и территориальной целостности России, заявил бывший украинский депутат Илья Кива.

Кива: последние заявления Киева дают законные основания Путину применить ядерное оружие

Экс-парламентарий отметил, что теперь Владимир Путин имеет все законные основания применить ядерное оружие для защиты Российской Федерации.

Накануне секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов призвал россиян готовиться к скорому разделу страны, после чего РФ перестанет существовать в нынешних границах.

"Украинцы, когда вам на головы полетят баллистические ракеты с ядерным зарядом, обязательно вспомните, кого за это нужно благодарить!" — написал Кива в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что киевский режим сделал всё, чтобы превратить украинский кризис в ядерную войну.

Ранее американские эксперты пришли к выводу, что если Украина не получит истребители F-16 из США и Европы, у ВСУ не будет возможности организовать контрнаступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен. США запросили совет ОПЕК — Кирби

Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.

Белый дом запросил консультацию ОПЕК: РФ сокращает добычу нефти из-за потолка цен — Кирби
РБК: власти Калининграда обратились к командованию ВС РФ после жалоб мобилизованных
Власти Калининградской области обещали разобраться с жалобами мобилизованных
Жители Херсона подтвердили подготовку ВСУ к бегству
Дочь уехавшего из РФ артиста Филиппенко считает, что отца уволили за украинскую вышиванку
Рожденные под знаком зодиака Водолей 12 февраля влиятельны Соломон Соловьев Зеленский напугал молдавских политиков так, что весь кабмин ушёл в отставку Ольга Лебедева Жениться по любви не может ни один король Сергей Лебедев
Для победы над Россией Зеленский решился на отчаянный шаг
Клупов предупредил о будущем противостоянии РФ с Польшей
Залужный подтвердил использование Россией морских беспилотников
Залужный подтвердил использование Россией морских беспилотников
Последние материалы
Военкор Сапоньков опубликовал фото взорванного морским дроном ВС РФ моста в Затоке
Британское издание The Sun опубликовало схему удара ВСУ по Крыму
Ирина Основина призналась, что боялась режиссёра «Склифосовского» Юлию Краснову
Экс-глава разведки Украины Маломуж: до 1 марта Россия должна полностью освободить Донбасс
РИА Новости: страны НАТО думают над новым шагом к эскалации конфликта на Украине
Секретарь СНБО Украины Данилов: Россия скоро перестанет существовать в нынешних границах
Колясников: ВС РФ полностью уничтожили Запорожский автозавод, где находилось военное производство
Глава генштаба Польши Анджейчак: не стоит сравнивать армию РФ и НАТО
Ирина Безрукова призналась, что в браке с Сергеем Безруковым у неё могло быть двое детей
Эксперт предрёк резкий скачок цен на нефть из-за сокращения РФ добычи сырья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников