Последние официальные заявления, прозвучавшие из уст приближённых Владимира Зеленского, несут прямую угрозу гражданам и территориальной целостности России, заявил бывший украинский депутат Илья Кива.
Экс-парламентарий отметил, что теперь Владимир Путин имеет все законные основания применить ядерное оружие для защиты Российской Федерации.
Накануне секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов призвал россиян готовиться к скорому разделу страны, после чего РФ перестанет существовать в нынешних границах.
"Украинцы, когда вам на головы полетят баллистические ракеты с ядерным зарядом, обязательно вспомните, кого за это нужно благодарить!" — написал Кива в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что киевский режим сделал всё, чтобы превратить украинский кризис в ядерную войну.
Ранее американские эксперты пришли к выводу, что если Украина не получит истребители F-16 из США и Европы, у ВСУ не будет возможности организовать контрнаступление.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Москва намерена использовать нефть в качестве "оружия" после ввода потолка цен на сырьё, заявил представитель Совета нацбезопасности США.