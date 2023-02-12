РИА Новости: страны НАТО думают над новым шагом к эскалации конфликта на Украине

В НАТО строят новые планы по очередному витку эскалации конфликта на Украине. Недавно Лондон заявил об очередной помощи ВСУ.

Великобритания приступила к обучению пилотов к управлению боевой авиацией. Однако ведутся споры относительно поставок самой техники.

"В январе в НАТО разыгрывали мыльную оперу с поставками танков, в феврале — истребителей", — обратил внимание обозреватель РИА Новости Андрей Коц.

После того, как Владимир Зеленский посетил Европу, союзники провели перекличку. Вашингтон открыто заявил, что не передаст Украине F-16. Франция и Германия заняли осторожную позицию. Париж начал сомневаться в правильности поставок такого вооружения. Польша сообщила, что не стоит торопиться с отправкой боевой авиации Киеву.

Командование ВСУ серьёзно обеспокоено тем, что на Западе не достигли консенсуса по поводу истребителей. Киев считает, что поставка самолётов помогла бы армии "переломить ситуацию".