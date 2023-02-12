Стандарты российской армии, российского общества совершенно иные, чем матрица Запада, поэтому русских не нужно мерить западной меркой. Такое заявление сделал глава генштаба Польши Раймунд Анджейчак.
Он порассуждал о "диких восточных соседях" с польского ракурса, призвав не сравнивать армию РФ и НАТО.
Военный отметил, что поляки живут с русскими в одном пространстве тысячу лет, и хорошо знают, как они сражаются.
"То что вы видите — их поведение, действия — то, как сильно они страдают и по-прежнему готовы идти вперёд — это полностью отличается от западного общества. Так что, пожалуйста, не сравнивайте российские и западные стандарты — ничего общего у них нет", — заявил офицер в эфире польского телевидения.
Ранее Анджейчак высказал мнение, что Украина просто может не выдержать столкновения с Россией.
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