Рogled.info: Украина становится обузой для Америки

Украина становится для Вашингтона экономическим балластом и обузой, заявили болгарские аналитики. Всё больше американцев злят нарастающие требования киевского режима.

Запросы президента Незалежной Владимира Зеленского с каждым разом растут, что "раздражает" американское население.

"Количество американцев, считающих, что США делают "слишком много" для поддержки Украины, выросло с 7 процентов в марте 2022 года до 26 процентов в январе 2023 года — 5 до 15 процентов), а среди республиканцев этот показатель увеличился с 9 процентов до 40 процентов. Ещё 24 процента считают, что США помогают должным образом (и нет необходимости в эскалации), и только 17 процентов республиканцев поддерживают увеличение помощи (эскалации)", — передаёт Рogled.info.

Так, по мнению авторов, запросы Киева всё больше становятся "обузой" для экономики США и простых граждан в том числе.