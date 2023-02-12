AP: резолюцию против России вынесут в ГА ООН в годовщину спецоперации

Европейские союзники Украины намерены внести в Генассамблею ООН на рассмотрение антироссийскую резолюцию в годовщину спецоперации в Незалежной, 24 февраля, сообщили американские СМИ.

Так, по данным журналистов, документ будет ориентирован на призыв к Москве покинуть "украинские территории, согласно с международно признанными границами" и немедленно прекратить огонь.

"Сторонники Украины распространили предлагаемую резолюцию для принятия Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 членов, накануне первой годовщины вторжения России в её меньшего соседа, которая подчеркнёт необходимость мира, обеспечивающего "суверенитет, независимость Украины, единства и территориальной целостности", — передаёт Associated Press.

Антироссийскую резолюцию в Генассамблею ООН "приурочат" к годовщине спецоперации в Незалежной.