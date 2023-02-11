Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала своё высказывание о войне Европы против России ошибочным. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Бербок и в этот раз проявляет лицемерие, то она совершает непоправимую ошибку.
Министр иностранных дел Германии назвала ошибкой свои слова о том, что Запад ведёт войну с Россией. И заявила в своё оправдание, что "не ошибается лишь тот, кто не живёт".
В свою очередь Захарова опубликовала в Telegram-канале обращение к Бербок, в котором призвала перестать заниматься эскалацией кризиса, из-за которого происходит убийство людей из натовского оружия.
По словам дипломата, Германия восемь лет поддерживала на Украине режим, который убивал людей, а после начала Россией СВО с целью устранения угрозы мировой войны западные преступники стали подливать масло в огонь.
"Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", — обратилась Захарова к немецкой коллеге.
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