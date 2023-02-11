Захарова заявила, что надеется на искренность в признании Бербок ошибки о "войне" Запада с РФ

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала своё высказывание о войне Европы против России ошибочным. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если Бербок и в этот раз проявляет лицемерие, то она совершает непоправимую ошибку.

Министр иностранных дел Германии назвала ошибкой свои слова о том, что Запад ведёт войну с Россией. И заявила в своё оправдание, что "не ошибается лишь тот, кто не живёт".

В свою очередь Захарова опубликовала в Telegram-канале обращение к Бербок, в котором призвала перестать заниматься эскалацией кризиса, из-за которого происходит убийство людей из натовского оружия.

По словам дипломата, Германия восемь лет поддерживала на Украине режим, который убивал людей, а после начала Россией СВО с целью устранения угрозы мировой войны западные преступники стали подливать масло в огонь.

"Если Вы осознали свою ошибку искренне, Вы это поймёте. Должны понять. А если опять лицемерите, то совершаете ошибку уже непоправимую", — обратилась Захарова к немецкой коллеге.