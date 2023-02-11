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Hanshahri: ударный Ми-28НМ ВКС РФ "Ночной охотник" назвали лучшим вертолётом России

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Российский вертолёт Ми-28 "Ночной охотник" впервые оторвался от земли в 1982 году. На вооружение ВКС РФ воздушное судно получено в 2006 году после 26 лет отработки. Авторы Hanshahri рассказали о характеристиках вертолёта.

Hanshahri: ударный Ми-28НМ ВКС РФ "Ночной охотник" назвали лучшим вертолётом России

Ми-28 оснащён двумя турбовальными двигателями мощностью 2200 лошадиных сил и может работать при любых погодных условиях. Он способен решать задачи по доставке ракет класса класса "воздух-воздух" и "воздух-земля".

Вертолёт имеет хорошую защиту от внешних атак: оснащён бронированной кабиной, может выдерживать удары пуль в диапазоне от 7,62 до 12,7 мм, а также 20-мм осколков. Вооружение вертолёта — 30-мм пушка "Шипунов2A42" с боезапасом 300 снарядов. Ми-28 включает два комплекта противотанковых ракет "9М 114 Штурм" и "9М Атака".

Авторы отмечают, что в 2009 году вышла новая версия вертолёта, призванная заменить старую.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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