Bild*: конфликт на Украине приближается к кульминации, и у неё могут быть серьёзные проблемы

Украинский конфликт приближается к своей кульминации, и Украине в ближайшие недели может быть очень трудно. Такой прогноз даёт политолог Джордж Фридман в своей новой статье, которую публикует Bild*.

По мнению аналитика, сейчас Украина движется к новой опасной переломной точке.

"До недавнего времени российские атаки на Украину обычно сдерживались украинскими силами. Не везде, но достаточно часто, чтобы помешать России удержать территорию или одержать победу. Но в последний месяц или около того Россия начала самоутверждаться. Если это станет нормой, у Украины будут серьёзные проблемы", — пишет эксперт.

По его словам, слабость Украины в том, что у неё нет ракет большой дальности. Но скоро они у неё будут, хотя при этом возрастает еще одна опасность — переход военных действий в прямой конфликт между США и Россией, если произойдёт какой-либо сбой в управлении оружием, заключает автор статьи.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.