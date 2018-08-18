СМИ: за последние годы в Китае казнили десятки американских шпионов

Издание из Соединенных Штатов Америки "Foreign Policy" поведало о том, что в Китайской народной республике в период с 2010 по 2012 год якобы были казнены несколько десятков американских шпионов.
В материале говорится о том, что это крупнейший провал ЦРУ за многие годы. Правительству Поднебесной удалось обнаружить и уничтожить работавших на правительство США шпионов благодаря вербовке американского офицера разведки, утверждают в "Foreign Policy". После китайские власти смогли взломать систему связи агентов со своей спецслужбой.
Журналисты обвиняют правительство Соединенных Штатов Америки в том, что они халатно и безалаберно отнеслись к выбору системы связи. В статье утверждается, что ЦРУ использовало данный способ взаимодействия со своими шпионами и на Ближнем Востоке. Но авторы статьи утверждают, что этого для проверки мало — там онлайн-среда значительно менее опасна и продвинута, нежели в Китае. Поэтому-то Пекин и смог раскрыть американских шпионов.
Издание утверждает, что пыталось запросить комментарии на эту тему как в американском правительстве и ЦРУ, так и у китайских властей. Добиться этого им, к сожалению, не удалось.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские пограничники задержали жительницу Харькова. Та пыталась пробраться на территорию Российской Федерации с прибором ночного видения. Вместе с запрещенным предметом горе-шпионку доставили в отделение Службы безопасности Украины.
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