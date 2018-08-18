В Северной Корее рассказали о трусости Дональда Трампа

Официальная газета правящей партии Корейской Народной Демократической Республики "Нодон Синмун" опубликовала статью, в которой призывает действующего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа быть храбрым.

По словам авторов статьи, междоусобицы в американском правительстве не должны поставить крест на налаживающихся взаимоотношениях США и КНДР. Поэтому, считают журналисты, американский лидер Дональд Трамп и госсекретарь Майк Помпео должны действовать смело и храбро.

В материале говорится о том, что Дональд Трамп смог добиться того, что еще некоторое время назад было сложно представить — рабочую встречу глав Северной Кореи и Америки. Этого, по мнению северокорейских журналистов, Трампу удалось добиться благодаря своей решительности, храбрости и независимости от чужого мнения. В то время, как американские депутаты заявляют о том, что КНДР тайно выстраивает все новые и новые ядерные объекты, американский президент пытается наладить взаимоотношения двух стран и найти компромисс, говорится в статье.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки пытаются добиться от Северной Кореи денуклеаризации страны, то есть ядерного разоружения. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. По мнению главы США Дональда Трампа, это не только обеспечит безопасность в регионе, но и приведет КНДР к благополучию, счастью и процветанию.

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