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Источник Правда.Ру

В Боснии и Герцеговине рассказали о черном списке россиян

Мир

В преддверии визита в страну главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова председатель министерства безопасности Боснии и Герцеговины Драган Мектич прокомментировал особый "черный список" россиян.

В Боснии и Герцеговине рассказали о

По словам Мектича, никакого подобного списка в Боснии и Герцеговине не существует. Он заявил, что появившаяся в средствах массовой информации новость о том, что страна запретит въезд на свою территорию российским гражданам — полная ложь. Драган Мектич также выразил свою надежду, что данная информация никоим образом не повлияет на предстоящую рабочую встречу с российским министром иностранных дел.

Председатель министерства безопасности Боснии и Герцеговины заявил также, что его страна — не Соединенные Штаты Америки и не Организация Объедиенных Наций, чтобы заниматься подобными вещами.

Мектич подчеркнул, что существует специальная база данных в отношении лиц, что представляют угрозу национальной безопасности Боснии и Герцеговины. Но в базе этой, по его словам, находятся граждане многих стран.

Босния и Герцеговина — небольшое государство в Восточной Европе, в западной части Балканского полуострова. Наравне со Словенией, Хорватией, Сербией, Черногорией и Македонией входила в состав канувшей в лету Югославии. Как и в прошлом, на сегодняшний день Босния и Герцеговина представляет собой одно из беднейших государств Европы с низким уровнем жизни и высоким уровнем безработицы. Несколько лет назад страна подала заявку на вступление в Евросоюз.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что Третья мировой война может начаться из-за Черногории.

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