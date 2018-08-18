Украина и США обвиняют друг друга в предательстве

Не так давно украинское правительство приняло решение поставлять в Китайскую народную республику авиационные двигатели. Соединенные Штаты Америки поступок Киева, мягко говоря, не впечатлил.

Так, в американском издании "The Washington Post" была опубликована статья, в которой Украину обвинили в "ударе в спину США". Там, по-видимому, правительство Незалежной отныне считают самыми настоящими предателями. Все из-за весьма и весьма натянутых отношений между Америкой и Поднебесной. Ранее "Правда.Ру" писала об этом.

Украинская компания "Мотор Сич" не смогла смолчать и прокомментировала публикацию во всемирно известном американском издании. Так, представители компании заявили, что Вашингтон пытается лоббировать интересы производителей из Российской Федерации. Напомним, что эксперт рассказывал "Правда.Ру" о том, может ли российская сторона отказаться от торговли с США и сделать Китай своим главным партнером.

Представители компании "Мотор Сич" также заявили, что, если Украина откажется от продажи в Китай своих авиационных двигателей, боеспособность китайской армии не снизится. А вот украинская экономика, заявляют они, потерпит серьезный удар. Это также приведет к ухудшению ситуации в украинской авиационной промышленности, утверждает руководство компании "Мотор Сич".

Фото: Fotodom. ru

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