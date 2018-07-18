Обнаружены скрытые послания Елизаветы II Трампу

Украшения с политическим подтекстом. Пользователь "Твиттера" @SamaruiKnitter обнаружила интересную взаимосвязь между украшениями, которые надевала королева Великобритании Елизаветы II во время встреч с главой США Дональдом Трампом, и событиями, с которыми они связаны. Об этом сообщает Daily Mail.

Фото: Fotodom.ru

Напомним, что Трамп прибыл в Британию с визитом на прошлой неделе. Между тем накануне его приезда в Лондоне прошла акция протеста.

В первый день встречи Елизавета II выбрала украшение в виде зеленого цветка, подаренное ей Бараком и Мишель Обамой. Пользователь соцсети посчитала это своеобразным выбором, учитывая непростые отношения Трампа с его предшественником.

На второй день королева отдала предпочтение "траурной" броши, которую ее мать надевала на похороны Георга IV.

Для заключительного дня визита Трампа в Великобританию Елизавета II выбрала брошь "Снежинка Канады", дарованную ей бывшим генерал-губернатором Канады Дэвидом Джонстоном. В этом случае также, вероятно, имел место недвусмысленный намек, учитывая период обострения в отношениях между Трампом и премьером Канады Джастином Трюдо.

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