В Вене борются с вонью: в метро раздали тысячи бесплатных дезодорантов

На днях в венском метро прошла необычная "акция". Пассажирам бесплатно раздавали бесплатные дезодоранты. Всего было жители города получили 14 тысяч средств для гигиены.

Фото: flickr.com

Об этом сообщает местная пресса. 18 июля руководство города приняло решение обеспечить горожан дезодорантами. Раздачу тюбиков проводили на линии U6 венского метро.

Власти призывают не обижаться на такие меры и подчеркивают, что июль в этом году выдался очень жарким, а многие вагоны в метро не оснащены кондиционерами. Так что акция вынужденная.

Между тем, руководство города серьезно занимается проблемами неприятных запахов мегаполисе. Так, в сентябре в поездах метро запретят есть пасту, пиццы и кебабы.

Ранее "Правда.Ру" писала, в Японии появилось в продаже устройство, способное оценить степень интенсивности неприятного запаха, исходящего от человеческого тела. Весьма актуальное и для России изобретение пока, к сожалению, выпускается только на родине.

Tanita ES-100 работает следующим образом: специальный встроенный сенсор оценивает уровень проблемы, достаточно приложить прибор к любой части тела и подержать 10 секунд. Он измерит "пахучесть" и сообщит о мере глубины проблемы, измеряемой от 0 до 10, где 0 - отсутствие запаха, а 10 - максимальное зловоние.

Интересно, что прибор предупреждает и о чрезмерности в уходе за собой. Если аромат духов или туалетной воды, которыми воспользовались мужчина или женщина, слишком интенсивны, устройство даст об этом сигнал.