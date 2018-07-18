В Вене борются с вонью: в метро раздали тысячи бесплатных дезодорантов

На днях в венском метро прошла необычная "акция". Пассажирам бесплатно раздавали бесплатные дезодоранты. Всего было жители города получили 14 тысяч средств для гигиены.
Об этом сообщает местная пресса. 18 июля руководство города приняло решение обеспечить горожан дезодорантами. Раздачу тюбиков проводили на линии U6 венского метро.
Власти призывают не обижаться на такие меры и подчеркивают, что июль в этом году выдался очень жарким, а многие вагоны в метро не оснащены кондиционерами. Так что акция вынужденная.
Между тем, руководство города серьезно занимается проблемами неприятных запахов мегаполисе. Так, в сентябре в поездах метро запретят есть пасту, пиццы и кебабы.
Ранее "Правда.Ру" писала, в Японии появилось в продаже устройство, способное оценить степень интенсивности неприятного запаха, исходящего от человеческого тела. Весьма актуальное и для России изобретение пока, к сожалению, выпускается только на родине.
Tanita ES-100 работает следующим образом: специальный встроенный сенсор оценивает уровень проблемы, достаточно приложить прибор к любой части тела и подержать 10 секунд. Он измерит "пахучесть" и сообщит о мере глубины проблемы, измеряемой от 0 до 10, где 0 - отсутствие запаха, а 10 - максимальное зловоние.
Интересно, что прибор предупреждает и о чрезмерности в уходе за собой. Если аромат духов или туалетной воды, которыми воспользовались мужчина или женщина, слишком интенсивны, устройство даст об этом сигнал.
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