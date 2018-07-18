"Северному потоку-2" дышит в спину западный конкурент

К 2022 году планируется реализовать проект газопровода Baltic Pipe, благодаря которому Польша получит доступ к норвежской газовой сети. Об этом информирует RT со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.
Начнется строительство объекта, по словам Наимского, весной 2020 года.
Он отметил, что значимым этапом в воплощении проекта в жизнь станет подписание до конца года договоров о строительстве между инвесторами - польским GazSystem и датской компанией Energinet. Между тем строительство конкурента «Северного потока-2» обойдется в 1,5 млрд евро.
Надо сказать, что подводный газопровод Baltic Pipe свяжет через Балтийское море польскую Нехоже-Погожелицу и юг Дании. Данный газопровод упразднит зависимость Польши от российского газа. Напомним, что договор между Россией и Польшей на поставки топлива заканчивается в конце 2022 года.
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