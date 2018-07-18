"Северному потоку-2" дышит в спину западный конкурент

К 2022 году планируется реализовать проект газопровода Baltic Pipe, благодаря которому Польша получит доступ к норвежской газовой сети. Об этом информирует RT со ссылкой на уполномоченного правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петра Наимского.

Фото: nord-stream2.com

Начнется строительство объекта, по словам Наимского, весной 2020 года.

Он отметил, что значимым этапом в воплощении проекта в жизнь станет подписание до конца года договоров о строительстве между инвесторами - польским GazSystem и датской компанией Energinet. Между тем строительство конкурента «Северного потока-2» обойдется в 1,5 млрд евро.

Надо сказать, что подводный газопровод Baltic Pipe свяжет через Балтийское море польскую Нехоже-Погожелицу и юг Дании. Данный газопровод упразднит зависимость Польши от российского газа. Напомним, что договор между Россией и Польшей на поставки топлива заканчивается в конце 2022 года.

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