В Испании построили подлодку, которая никуда не помещается

Новая испанская подлодка, которую строили по заказу минобороны, не помещается в док. Об этом пишет газета El País.

Фото: elpais.com

Сначала в проекте (лодку создавала компания Navantia), который начали разрабатывать в 2005 году, были допущены ошибки в расчетах. При длине 71 метр и водоизмещении 2200 тонн лодка S-80 могла просто не всплыть после погружения. Тогда на помощь была призвана американская компания Electric Boat, которая объяснила, что лодку необходимо удлинить на десять метров. Таким образом, ее надводное водоизмещение было увеличено до 3200 тонн. Доработанную модель назвали S-80 Plus.

Сейчас — очередная напасть. Новые размеры делают лодку бездомной, так как доки военной базы в Картахене (Мурсия) рассчитаны на максимальную длину подлодки в 78 метров.

Теперь перед минобороны стоит новый вопрос, финансовый — на расширение доков необходимо найти средства. Речь идет о 16 миллионах евро.

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