"Они хотели бокса": Трамп объяснил критику после переговоров с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп объяснил критику в свой адрес после хельсинской встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По мнению президента, дело в неоправдавшихся надеждах: ненавистники хотели стать свидетелями боксерского матча. Вместо этого собеседники хорошо поладили.
Развивая мысль, Трамп подчеркнул, что многие высокопоставленные разведчики оценили его речь на пресс-конференции. До этого же лидерам удалось обговорить ключевые для двух государств темы. "Будут достигнуты большие результаты!" — такой репликой завершил американский президент сообщение в Twitter.
В этом контексте стоит отметить, что в Хельсинки Трамп поддержал позицию Москвы, касающуюся ее не вмешательства в американские выборы. Более того, президент подчеркнул: в скандале "виноваты обе стороны". Эти слова обернулись потоком критики. На следующий день Трамп уже отрекся от высказывания, заявив, что имел в виду обратное.
Напомним, что 16 июля состоялась первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры проговорили 4 часа, половину времени заняла беседа без посторонних.
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