Посол рассказал о секретных договоренностях Трампа и Путина

На днях в Хельсинки завершилась официальная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Итоги встречи подвел посол России в США Анатолий Антонов.

Фото: kremlin.ru

По его словам, Владимир Путин подробно рассказал о прошедшем саммите. Никаких секретных договоренностей, насколько известно российскому послу, между главами двух сверхдержав достигнуто не было. Мало того, по мнению Антонова, обеспечить выполнение даже тех пунктов, по которым Путин и Трамп договорились, будет крайне сложно. Антонов также назвал причину этой сложности. Так, по его словам, помешают выполнению этих пунктов как средства массовой информации, так и американское правительство.

Стоит отметить, что Запад и правда подверг серьезной критике Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Финляндии. Так, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что поведение американского президента — серьезное преступление. Сенатор Джон Маккейн, например, был не в пример резче — он заявил, что встреча в Хельсинки была ошибкой, а Дональд Трамп тем самым опозорился перед всем миром. Актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал президента Соединенных Штатов Америки "маленькой сырой макарониной".

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