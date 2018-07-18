Посол рассказал о секретных договоренностях Трампа и Путина

На днях в Хельсинки завершилась официальная встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и главы Российской Федерации Владимира Путина. Итоги встречи подвел посол России в США Анатолий Антонов.
По его словам, Владимир Путин подробно рассказал о прошедшем саммите. Никаких секретных договоренностей, насколько известно российскому послу, между главами двух сверхдержав достигнуто не было. Мало того, по мнению Антонова, обеспечить выполнение даже тех пунктов, по которым Путин и Трамп договорились, будет крайне сложно. Антонов также назвал причину этой сложности. Так, по его словам, помешают выполнению этих пунктов как средства массовой информации, так и американское правительство.
Стоит отметить, что Запад и правда подверг серьезной критике Дональда Трампа после встречи с Владимиром Путиным в Финляндии. Так, бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил о том, что поведение американского президента — серьезное преступление. Сенатор Джон Маккейн, например, был не в пример резче — он заявил, что встреча в Хельсинки была ошибкой, а Дональд Трамп тем самым опозорился перед всем миром. Актёр и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал президента Соединенных Штатов Америки "маленькой сырой макарониной".
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Собраны все заявления и намеки со встречи Путина и Трампа в Хельсинки, включая закулисные договоренности и сенсационную совместную игру на пресс-конференции.
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