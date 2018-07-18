Кремль закрыл секретный город - родину "Новичка"

Указом президента Российской Федерации с 1 января 2019 года будет упразднен закрытый город Шиханы в Саратовской области. По неподтвержденной информации западных средств массовой информации, именно в этом городе, на местной военной научно-исследовательской базе, было произведено отравляющее вещество "Новичок", которым в марте этого года отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Фото: википедия

Свою историю Шиханы насчитывают с 1928 года. В 1961 году на территории закрытого города было построено градообразующее предприятие — Государственный институт технологии органического синтеза. Город ни раз посещали делегации иностранцев из стран, входящих в состав Конвенции по запрещению химического оружия.

Напомним, что отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошло в марте 2018 года в городе Солсбери, что в Великобритании. Тогда бывший советский и британский разведчик и его дочь, гражданка России, были отравлены нервнопаралитическим веществом и госпитализированы в бессознательном состоянии.

Правительство Соединенного Королевства обвинило тогда Российскую Федерацию в причастности к отравлению Скрипалей и, тем самым, в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Кремль же опровергает данные обвинения, ссылаясь на то, что отравление — провокация как со стороны Соединенных Штатов Америки, так и Великобритании.

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