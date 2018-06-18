Почему жена Трампа разнесла в клочья миграционную политику мужа

Жена Дональда Трампа заявила, что по-настоящему ненавидит, когда детей разлучают с их семьями. По словам Мелании, таких ситуаций просто не должно быть и она надеется, что американское правительство в скором времени предложит какую-нибудь действенную четкую иммиграционную реформу.

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Напомним, что в мае жена президента Соединенных Штатов Америки запустила свой собственный проект по защите и поддержке детей под названием "Be Best". Основным целями данной программы являются информирование детей о всех трудностях, с которыми им придется столкнуться во взрослой жизни, пропаганда здорового образа жизни и правильного использования интернета и социальных сетей.

Отметим, что, проводя свою жесткую политику в отношении мигрантов, Дональд Трамп не стесняется в выражениях. Так, президент США однажды заявил, что его государство должно принимать побольше мигрантов из таких стран, как Норвегия или Швейцария, а не из "грязных дыр" вроде Мексики или Зимбабве.

В апреле текущего года Трамп подписал указ, согласно которому, задержанный американской полицией на территории страны нелегальный мигрант тут же отправлялся под арест, а не ожидал решения судя на свободе, как раньше. Таким образом, сразу несколько тысяч детей мигрантов были разлучены со своими родителями, которых задержала полиция.

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