Глава Audi AG заключен под стражу в Германии

В Германии задержан глава компании Audi AG Руперт Штадлер. Суд принял решение взять его до суда под стражу.

Правоохранительные органы Германии задержали главу принадлежащей Volkswagen (VW) автомобильной компании Audi AG Руперта Штадлера.

Как сообщает Bloomberg, Штадлер был задержан в ходе расследования «дизельного скандала», в рамках которого VW обвиняют в манипуляции данными об уровне токсичности выхлопных газов автомобилей, выпускаемых концерном и его «дочками».

В прокуратуре Мюнхена Bloomberg подтвердили факт задержания Штадлера. Позднее прокуратура, как сообщает издание Der Tagesspiegel, объявила, что Штадлер предстал перед судом, избравшим в качестве меры пресечения заключение под стражу.

Напомним, в 2015 году Volkswagen, который вместе с Audi входит в одну группу предприятий, оказался в центре скандала из-за использования специального программного обеспечения, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах автомобилей. В мае этого года в занижении показателей признались представители BMW.