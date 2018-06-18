Сирия в огне: коалиция США нанесла удар по армии Асада

Летчики международной коалиции во главе с США ударили по позициям сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор.
Как сообщило национальное сирийское агентство САНА, были обстреляны объекты в поселении Аль-Хари, к юго-востоку от Аль-Букемаля.
Сообщается. что есть погибшие и раненые среди военнослужащих правительственных сил.
Напомним, коалиция во главе с США регулярно наносит удары, в результате которых гибнут мирные граждане.к примеру, 5 июня сообщалось о десяти жертвах при ударе по деревне Джазаа. А 11 июня самолеты атаковали жилую деревню на юге провинции Эль-Хасаке, погибли 18 беженцев из Ирака. 12 июня в результате удара по деревне на юго-востоке этой провинции погибли 12 человек.
Американское министерство обороны тут же заявило, что США или международная коалиция не наносили авиаудары в районе сирийского города Бу-Кемаль. Об этом сообщило американское министерство обороны.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что сирийские силовики заявили, что американские спецслужбы готовят новую провокацию с "химатакой".
По данным информированного источника, связанного с сирийскими силовиками, операцией руководит бывший боевик ИГ* Мишан Идриз Аль Хамаш.
Ожидается, что может быть проведена инсценировка химической атаки против мирных жителей с дальнейшим распространением в СМИ. Не исключено, что местом будущей инсценировки станет нефтяное поле "Аль-Джафра" в 27 километрах восточнее Дейр-эз-Зора.
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