Welt: восстание немцев сметет Меркель и Германию

Министр внутренних дел Германии и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер сделал громогласное заявление. Он заявил, что больше не может работать с лидером Христианско-демократической партии Ангелой Меркель и в скором времени начнет принимать самостоятельные решения. Например, уже на следующей неделе Зеехофер планирует закрыть границы немецкого государства для беженцев. Если это случится, Ангела Меркель должна будет или уволить Хорста Зеехофера с занимаемого им поста, либо сложить свои полномочия.

Судя по всему, Хорст Зеехофер и вправду готов действовать довольно радикально. Он объявил, что уже завтра ждет от Меркель решения по поводу беженцев, заполонивших Германию. Напомним, что Меркель опасается закрыть въезд беженцам в страну собственным решением. Она даже созвала встречу по этому вопросу с представителями Греции, Италии и Австрии. Судя по всему, Меркель хочет прийти к какому-то общеевропейскому решению и выйти из сложившейся ситуации, что говорится, "сухой из воды".

Напомним, что большую проблему для немецкого правительства представляет и правоконсервативная и евроскептическая партия "Альтернатива для Германии" — партия достаточно молодая и в большой степени амбициозная. Стоит отметить, что на фоне пребывания в стране огромного количества беженцев "Альтернатива для Германии" собрала вокруг себя много единомышленников среди немецких граждан.

Многие немецкие политики, однако, обвиняют партию в популизме и нацизме.

Сложившаяся вокруг этой партии ситуации дошла до абсурда. В условиях раскола политического истеблишмента многие немцы, по-видимому, начали путать патриотизм с нацизмом. Так, вице-президент Бундестага и член партии "Зеленые" Клаудия Рот, например, заявила, что петь государственный гимн перед играми национальной сборной на чемпионате мира по футболу-2018 неприлично и вообще сродни нацизму. Также Клаудия Рот призвала немцев не вывешивать государственные флаги Германии, так как это "играет на руку" партии "Альтернатива для Германии".

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