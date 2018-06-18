СМИ: кузен Елизаветы II оказался геем и потомком Пушкина

Лорд Ивар Маунтбаттен, двоюродный брат Елизаветы II, намерен выйти замуж. Церемония бракосочетания лорда со своим возлюбленным Джеймсом Койлом может состояться уже этим летом.

По данным издания The Daily Mail, Маунтбаттен имеет родство с Екатериной II и Александром Пушкиным. Сообщается, что свадьба пройдет в сельском имении лорда в Девоне.

Любопытно то, что к алтарю 55-летнего Маунтбаттена поведет его бывшая жена Пенелопа.. Женщина, бывшая в курсе бисексуальности своего супруга с самого начала, рассказала, что инициаторами бракосочетания стали их совместные дети Элла, Аликс и Лули.

По словам Ивара Маунтбаттена, он решил вступить в брак ради Койла, который никогда не имел семьи.

Планируется, что свадьба пройдет в довольно необычном формате, без смокингов и свадебного торта. Пара познакомилась на горнолыжном курорте, после чего стала неразлучна.

Ране "Правда.Ру" сообщала, что принц Гарри официально помолвлен с американской актрисой Меган Маркл, о чем сообщается в "твиттере" Кларенс-хауса, вестминстерской резиденции членов британской королевской семьи.

До этого СМИ писали, что Меган Маркл заканчивает съемки в сериале "Форс-мажоры" и предпринимает шаги для переезда в Лондон. Сейчас она уже является супругой принца Гарри.

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