Опубликованы страшные последние слова убитого президента Йемена

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Йеменские средства массовой информации представили на суд общественности последние слова экс-президента страны Али Абдаллы Салеха. Видеообращение с последними словами экс-главы государства к народу было записано за несколько часов до его гибели.

"Приветствую тебя, народ Йемена, и прощай", — сказал Али Абдалла Салех. Также он высказал свое мнение по поводу группировки "Ансар Аллах", что захватила столицу Йемена, призвал народ к всеобщей забастовке и обратился к остальным арабским странам с просьбой прекратить военные действия на территории его государства. На протяжении всей речи экс-главы Йемена на заднем плане слышатся выстрелы и взрывы.

Напомним, Али Абдалла Салех был убит 4 декабря 2017 года. Автомобиль, в котором находился Салех, подорвали из гранатомета, а затем убили мужчину выстрелом в голову. Тело бывшего главы государства пронесли на одеяле по улицам Саны.

"Ансар Аллах" — военизированное объединение джарудитов, действующих на территории государства Йемен. В 2004 году группировка стала инициатором восстания против йеменского правительства. В результате военных действий шииты-зейдиты захватили власть над некоторыми территориями страны. Также "Ансар Аллах" приняли непосредственное участие в революции 2011 года, в результате которой Али Абдалла Салех и ушел в отставку.

Надпись на эмблеме группировки в переводе означает "Аллах велик, смерть Америке, смерть Израилю, проклятие иудеям, победа за исламом". Имеет место быть мнение, что "Ансар Аллах" спонсируется Ираном.

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