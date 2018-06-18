Прыжки от гола на ЧМ-2018 вызвали реальное землетрясение

Землетрясение в Мехико было спровоцировано празднованием жителями города гола футболиста сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной команды Германии.

Об этом заявили специалисты центра сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований в Twitter.

"Землетрясение, произошедшее в Мехико, возникло искусственным образом. Возможно, это произошло из-за массовых прыжков во время гола команды Мексики на чемпионате мира", - говорится в сообщении.

Сообщается, что минимум два датчика зафиксировали толчки. Напомним, встреча между сборными командами Мексики и Германии, которая является действующим чемпионом мира, прошел днем 17 июня.

Мексиканцы одержали победу 0-1 благодаря голу Лосано. Обе команды проводили на турнире первую игру.

Землетрясения, спровоцированные внешними причинами, не редкость. Не так давно власти Южной Кореи заподозрили, что землетрясение в КНДР магнитудой 5,6, скорее всего, было вызвано шестым ядерным испытанием КНДР.

"Правда.Ру" ранее писала, что в прошлом году в Турции произошла серия землетрясений. Последнее, магнитудой более пяти баллов, зафиксировали утром 7 февраля в турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны. После этого мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что землетрясение могло быть искусственно спровоцированным.

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