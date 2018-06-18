Землетрясение в Мехико было спровоцировано празднованием жителями города гола футболиста сборной Мексики Ирвинга Лосано в ворота сборной команды Германии.
Об этом заявили специалисты центра сейсмического наблюдения, геологического анализа и исследований в Twitter.
"Землетрясение, произошедшее в Мехико, возникло искусственным образом. Возможно, это произошло из-за массовых прыжков во время гола команды Мексики на чемпионате мира", - говорится в сообщении.
Сообщается, что минимум два датчика зафиксировали толчки. Напомним, встреча между сборными командами Мексики и Германии, которая является действующим чемпионом мира, прошел днем 17 июня.
Мексиканцы одержали победу 0-1 благодаря голу Лосано. Обе команды проводили на турнире первую игру.
Землетрясения, спровоцированные внешними причинами, не редкость. Не так давно власти Южной Кореи заподозрили, что землетрясение в КНДР магнитудой 5,6, скорее всего, было вызвано шестым ядерным испытанием КНДР.
"Правда.Ру" ранее писала, что в прошлом году в Турции произошла серия землетрясений. Последнее, магнитудой более пяти баллов, зафиксировали утром 7 февраля в турецкой провинции Чанаккале на северо-западе страны. После этого мэр Анкары Мелих Гёкчек заявил, что землетрясение могло быть искусственно спровоцированным.
Читайте больше:
Землетрясение в Турции: геофизическое оружие - или природа?
План не удался. Жители Великобритании приехали в "пугающую" страну и увидели все сами.
Спор о справедливости пенсионной реформы смешон. Речь ведь не о пенсионерах, а об эксплуатации граждан страны государством до самой смерти.
На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.
Вы заметили, как быстро рушатся некоторые прозападные демократии на постсоветском пространстве и как устойчивы их западные учителя? Так в чем же дело?