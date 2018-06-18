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Источник Правда.Ру

Госдеп снова даст "Белым каскам" миллионы на фейки

Мир

Вашингтон спустя полтора месяца после приостановки финансирования "Белых касок" выделил $6,6 млн на программы этой  организации.

Госдеп снова даст "Белым каскам" миллионы на фейки. 388242.jpeg

Эти деньги также пойдут на функционирование механизма расследования ООН преступлений в Сирии. По словам экспертов, финансирование "Белых касок" позволяет Вашингтону решать свои задачи в Сирии.

Как сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт. "президент США поручил Агентству США по международному развитию (USAID) и Государственному департаменту США выделить около $6,6 млн на продолжение жизненно важных спасательных операций "Белых касок". 

Она отметила, что за время конфликта в Сирии в организации "спасли более 100 тыс. человек".

Напомним, в конце января 2018 года сообщалось о намерении США выделить $350 тыс. на финансирование IIIM. При этом власти США обвиняет Москву в уничтожении Совместного механизма ООН и ОЗХО по расследованию химических атак в Сирии.

Как пишут в канале "Поддубный", "новые эпизоды сериала «Белые каски в Сирии» уже скоро. Ждите в ютьюбе. А если серьезно, как только в Вашингтоне выключили финансирование, активность пошла на нет. И вот сейчас, думаю появится что-то новое. Если и не химоружие, хотя и этого исключать нельзя,  то какая-нибудь "уничтоженная" школа"

 

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Темы госдеп белый дом
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