В американской школе расстреляли учеников

До десяти человек погибли во время стрельбы в школе Санта-Фе (Техас). Такую цифру озвучила местная полиция. Среди пострадавших дети.

Ранее телеканал АВС13 отметил, что перед началом убийств в помощении активировалась пожарная тревога. Воспитанники и педагоги покинули кабинеты, именного после этого и началась стрельба.

Президент США Дональд Трамп отписался по поводу случившегося в Twitter: "Стрельба в школе в Техасе. Предварительные данные выглядят нехорошо. Благослови, Господь, всех!"

Ранее стало известно, что полиции удалось обезвредить стрелка, им оказался школьник.

Отметим, что "Правда.Ру" писала, что демократ Линда Розенталь предложила прекратить распространение "оружейной культуры" в школах. Инициатива Розенталь — отклик на события, произошедшие в среднем учебном заведении в Паркленде: девятнадцатилетний подросток в феврале 2018 года расстрелял школьников из винтовки. Во время инцидента пострадало до 50 человек.