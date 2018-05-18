Русским объяснили, почему американцы могут призывать к взрывам в России

Редакция американского издания The Washington Examiner объяснила, почему журналист Том Роган имел полное право призывать к взрыву Крымского моста. Все дело в том, что в США свобода слова. О которой русские понятия не имеют.

Строительство Крымского моста. Архивное фото

На сайте издания в пятницу был опубликован материал "Наш ответ на угрозы России против наших журналистов". В нем поясняется, что редакция издания сочла нужным донести свою позицию до российских читателей. Доносится она следующим образом: "Статья Рогана предполагала базовое знакомство с понятиями свободы слова и свободной прессы, и, возможно, он не мог быть полностью уверен, что некоторым из наших читателей в Москве может понадобиться учебник по этим вопросам".

В редакции американского издания объясняют, что граждане США имеют право выражать любое мнение относительно каждого повода. А возбуждение уголовного дела Следственным комитетом РФ объясняется тем, что "Путин не боится ничего так, как он боится россиян, которые могут думать сами".

К теме Крымского моста в пятницу вернулся и сам Том Роган. Он сообщил, что российский президент хочет его отправить в колонию "Черный дельфин". Хотя из текста статьи непонятно, зачем бы это Владимиру Путину понадобилось.

Что касается названия колонии, то сам Тим Роган узнал о ней из беседы с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным. Тот, однако, факт беседы отрицал, сообщив о "российской провокации".

Позже стало известно, что Роган "поболтал" с российскими пранкерами. Которые и просветили его насчет "Черного дельфина".

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