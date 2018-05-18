Новый поворот: Россия отказалась считать Скрипаля предателем

Скрипаль не предатель России. Такую позицию озвучил посол в Лондоне Александр Яковенко.
"Он свободный человек, российский гражданин, как и британский гражданин. Он может делать все, что пожелает. Я думаю, что он уладил свои проблемы с российским государством", — цитирую СМИ Яковленко.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", сегодня бывшего сотрудника ГРУ выписали из больницы Солсбери. Его дочь Юлия покинула клинику еще в прошлом месяце. Однако до сих пор представители Москвы в Лондоне не смогли встретиться с ней.
Напомним, что в начале марта в Скрипаля, осужденного за госизмену и позже переданного в Великобританию, и его дочь Юлию нашли без сознания. Специалисты ОЗХО отметили, что выявление отравляющего вещества займет время. Однако Лондону хватило нескольких часов, чтоб обвинить в произошедшем Москву.
За этим последовала высылка 23 российских дипломатов и заморозка всех двусторонних контактов на высшем уровне. РФ повторила поступок Англии.
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