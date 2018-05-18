Как США вооружают "Аль-Каиду"

Американская военная техника и боеприпасы, отправленные в Сирию в рамках помощи и вооружения "умеренных" сил для борьбы с ИГ*, в итоге попали к боевикам Аль-Каиды*.

По словам майора Анаса Ибрагима Обейда, давшего интервью Fox News, недавно он был вынужден пообщаться с представителями Аль-Нусры*, чтобы защитить и безопасно провести своих солдат в течение двух часов из Северного Алеппо в Западный Алеппо.

"Взамен я дал им пять пикапов и боеприпасы", - сказал человек, более известен на поле боя как Абу Зейд.

Отметим, что это грузовики и боеприпасы Зейд получил от США в 2015 году в рамках программы за 500 миллионов долларов для подготовки и оснащения умеренных сил для борьбы с террористами ИГ*

Зейд пояснил, что перешел из сирийской армии в оппозицию в 2012 году. По его словам, для того, чтобы быть включенным в программу, было нужно показать доказательства связи с группой, которая сражалась с ИГ*. Склад боеприпасов Абу Зейда на тот момент был основательно укомплектован американским оружием.

Он также добавил, что его группа из 72 человек резко сократилась до 25, все быстро устали от программы и решили вернуться в свой родной город в западном Алеппо.

Но это означало, что им придется перемещаться по территории Аль-Нусры*. Именно тогда он позвонил лидерам, связанным с Аль-Каидой*, и договорился предоставить им пять выпущенных США грузовиков и десятки боеприпасов в обмен на свободный проход и вооруженное сопровождение домой.

"Американцы были очень рассержены, когда узнали об этом, - беспечно заявил Зейд. - Но это был наш единственный вариант пройти через вражескую территорию и вернуться домой живыми."

Сирия с марта 2011 года охвачена войной. Коалиция во главе с США проводит авиаудары против ИГ* без разрешения правительства Дамаска или мандата ООН.

*Организация запрещена в России