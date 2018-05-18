Журналиста, предложившего бомбить Крымский мост, объявили "российским провокатором"

Статья американского журналиста "Украине нужно взорвать Крымский мост Путина" — "очередная российская провокация". Такое мнение высказал глава МИД Украины Павел Климкин.



Крымский мост: история успеха

Он прокомментировал ситуацию вокруг скандальной публикации постом в Twitter: "Смешно. Я никогда с ним не общался… Не знаю, хочет ли он представить меня как героя или же как преступника. На самом деле, это не имеет значения. Все это похоже на очередную российскую провокацию".

В то же время автор материала Том Роган, также посвятил пост в социальной сети ситуации, которая складывается вокруг текста. Слова американца противоречат утверждению представителя Киева: "Климкин сказал, что украинский народ поддерживает мою работу и что Украина поможет мне, если Россия попытается отправить меня в "Черный Дельфин"".

Разрешить ситуацию помогли комментаторы. Они выдвинули версию: американец беседовал не с главой МИД, а с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

Как ранее сообщала "Правда.Ру", на следующий день после того, как Владимир Путин открыл Крымский мост, издание Washingtonexaminer опубликовало точку зрения журналиста и специалиста по внешней политике США Тома Рогана. Он, обращаясь к украинцам в связи с открытием переправы, призывал их к разрушению моста.

Москва подчеркнула, что СК должен возбудить уголовное дело в отношении публикации из-за её террористического характера. Как заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, "это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. Россия должна очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья".

Напомним, строительство Крымского моста, связывающего Крым и Кубань, началось два года назад. Его длина — 19 километров, 11,5 из них — сухопутная часть, и еще 7,5 километра — морская.

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