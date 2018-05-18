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Европа восстала: санкции США аннулированы

Мир

Руководство Еврокомиссии приняло первый пакет мер по защите компаний ЕС в Иране от санкций США.

Европа восстала: санкции США аннулированы. 387007.jpeg

Таким  образом ЕС начал  процесс аннулирования их юридического действия своей территории Евросоюза, говорится в заявлении ЕК. 

В документе говорится, что "Европейская комиссия сегодня приняла меры по защите интересов европейских компаний, инвестирующих в Иран и демонстрирующих приверженность европейским обязательствам по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - иранской ядерной сделки".

Отмечается, что  Европейская комиссия и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности предприняли шаги по четырем направлениям.

Первым стал запуск формального процесса по утверждению блокирующего регламента, который будет распространяться на санкции США по Ирану. 

Далее планируется упрощение порядка предоставления финансирования и финансовых гарантий европейским проектам в Иране со стороны Европейского инвестиционного банка.

Ес также активизирует экономическое партнерство со страной, в частности, в энергетике. ЕК также рекомендует странам сообщества создать механизмы прямых банковских платежей в Центробанк Ирана без иностранных банков-посредников. 

Россия и Китай могут сблизиться с Европой, если США откажутся от ядерной сделки с Ираном, ранее заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Габриэль считал, что возможный отказ США от ядерной сделки с Ираном оттолкнет Европу от Вашингтона. Министр заявил немецкому изданию RND, что "решающее значение имеет то, что Европа придерживается единого мнения по данной теме. Нам придется сказать американцам, что их политика по иранскому вопросу подталкивает нас, европейцев, к общей позиции с Россией и Китаем - против США".

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Темы иран еврокомиссия
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