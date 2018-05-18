Кремль потребовал немедленного вывода западных войск из Сирии

Государства, чьи вооружённые силы неправомочно пребывают в Сирии, обязаны уйти из региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он пояснил, что если Москва отправила военных по просьбе Дамаска, то другие страны пребывают на чужой территории без каких-либо юридических прав и оснований. Поступая так, они нарушают международное право.
Напомним, что с аналогичным заявлением выступал президент России Владимир Путин.
Ранее "Правда.Ру" писала, что французский президент Эммануэль Макрон заявил, что США, Франция и их союзники должны остаться в Сирии, чтобы "строить новую Сирию" после разгрома ИГ (запрещена в РФ).
Кроме того, "Правда.Ру" приводила и заявление Макрона, что у него есть доказательства применения химического оружия в сирийской Думе. Французский лидер заявил об этом в интервью телеканалу TF1. По его словам, "у нас есть доказательства, что около 10 дней назад было использовано химическое оружие — по крайней мере, хлор". Макрон также подчеркнул, что конкретные решения будут приняты тогда, когда "они смогут быть наиболее эффективными".
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