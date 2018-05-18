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В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте"

Мир

Представители парламента Чечни внесли в Госдуму поправки к Конституции с предложением продлить полномочия президента России на три срока подряд.

В Госдуму внесли поправки о "бессрочном президенте". 387004.jpeg
фото: http://government.ru

Чиновники республики объяснили необходимость внесения поправок "достигнутой социально-политической стабильностью" и сложной  внешнеполитической обстановкой.

По мнению авторов поправок, они не вредят демократическим основам государства и дают возможность народу самим определить будущее России. 

Напомним, Конституция России запрещает находиться на посту президента более двух сроков подряд.Владимир Путин стал президентом России в 2000 году. Его второй срок завершился в 2008 году, после чего президентский пост занял давний соратник Путина Дмитрий Медведев, который в конце своего срока предложил предшественнику снова баллотироваться на высший пост.

Путин снова стал президентом в марте 2012 года, а в марте 2018 года в четвертый раз участвовал в президентских выборах; он набрал на них рекордные 76,6% голосов.

Стоит добавить, что в 2008 году вступили в силу поправки к Конституции, увеличившие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.

Президент также назвал главную задачу правительства на ближайшие годы - повышение реальных доходов граждан. Путин отметил, что для этого сейчас сложилась хорошая база.

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