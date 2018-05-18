Скрипаля выписали из больницы. Его ждет участь дочери?

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль выписан из больницы Солсбери. Об этом заявили в управлении здравоохранения.

REX/Shutterstock

По словам директора клиники Солсбери Кары Чарльз-Баркс, Скрипаль чувствует себя достаточно хорошо, чтобы быть выписанным из больницы.

По ее словам, "для всех, кто пострадал при инциденте, это было трудное время". При этом в ведомстве не уточнили, где находится Скрипаль и будет ли он продолжать лечение. медики ссылаются на конфиденциальность ситуации.

Главная медсестра больницы Лорна Уилкинсон добавила, что Скрипаль "будет восстанавливаться вне стен госпиталя". Напомним, дочь Скрипаля Юлия была выписана из больницы в апреле. Российские дипломаты таки не добились встречи с ней.

По этому поводу в посольстве пояснили, что Лондон "грубо нарушает права Сергея и Юлии Скрипаль". Сообщалось, что Юлия после выписки из больницы Солсбери была доставлена в госпиталь на военной базе.

Издание The Sun информировало о том, что Юлия Скрипаль находится там ради собственной безопасности и наблюдения за ее здоровьем.

Напомним, 10 апреля стало известно, что Юлия Скрипаль была выписана из больницы в Солсбери и перевезена в "безопасное место". Сама Юлия по этому поводу сделала весьма размытое заявление, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что, по данным Salisbury NHS Foundation Trust, после инцидента в Солсбери 4 марта три человека лечились в стационаре в районной больнице, которая предоставляла регулярные отчеты о состоянии пациентов, соблюдая при этом полную конфиденциальность.

Читайте больше:

Юлия Скрипаль сообщила, что идет на поправку

В России возбуждено дело по факту попытки убийства Юлии Скрипаль

СМИ: у Юлии Скрипаль есть секретный банковский счет