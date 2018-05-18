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Источник Правда.Ру

Дания откажется от обвинений в распространении детской порнографии

Мир

Прокуратура Дании может снять обвинения с тысячи молодых людей, привлеченных к уголовной ответственности за хранение и обмен детской порнографией. 

Дания откажется от обвинений в распространении детской порнографии. 386998.jpeg

По словам юристов, подростки были оправданы по обвинению в хранении детской порнографии после обращения в Верховный суд. Это может привести к тому, что полиция снимет обвинения и во всех других подобных случаях, связанных с  расследованием обмена контентом в социальных сетях.

Об этом сообщила профессор права в университете Копенгагена Ева Смит. Напомним, в январе полиция Дании объявила о судебном преследовании более 1000 человек за распространение подобных материалов на платформе Facebook Messenger.

Многие подозреваемые по делу обвиняются в обмене видео и изображениями с помощью социальных медиа без разрешения лиц, снятых на видео и фото.

Хотя законный возраст согласия в Дании составляет 15 лет, уголовное законодательство страны запрещает хранение и распространение фотографий и видеозаписей сексуального характера лицам в возрасте до 18 лет.

Подозреваемые нарушили датские законы о детской порнографии, говорится в заявлении полиции. Вердикт Верховного суда стал первым оправдательным приговором в девяти процессах по делу.

Как пояснила Смит, важными факторами при рассмотрении дела являются  количество раз, когда обвиняемый поделился видео, и знал ли он или она возраст участников.

На сегодняшний день восемь из девяти случаев судебных разбирательств уже завершены. Психолог из фонда помощи детям Дании Куно Серенсен по этому поводу заявил, что обеспокоен вердиктом, потому что тогда подобное действие не будет рассматриваться как преступное деяние. 

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Темы дания приговор распространение
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