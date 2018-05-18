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Источник Правда.Ру

Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России

Мир

Американский журналист Том Роган, призвавший на страницах Washington Examiner "взорвать элементы Крымского моста", дал пояснения своим словам.

Призвавший взорвать Крымский мост американец ответил России. 386990.jpeg
Фото: YouTube. com

По мнению журналиста, Киев располагает средствами, которые позволят нанести удар с воздуха по объекту таким образом, чтобы временно вывести его из строя.

После того, как стало известно, что Следственный комитет России завёл на репортёра дело, Роган заявил, что не жалеет о том, что написал статью. У него нет никаких сомнений в собственной правоте "за исключением того факта, что я мог выразиться яснее, объяснив, что этот удар мог бы быть нанесен так, чтобы избежать жертв".

Позже Роган заявил в своем Twitter, что побеседовал с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, который поддержал его и пообещал помощь.

По словам журналиста, в ходе "замечательного" телефонного разговора Климкин заявил, что "украинский народ поддерживает" вышедшую в издании статью.

Напомним, американское издание Washington Examiner выпустило материал крайне негативного содержания с призывом "бомбить Крымский мост". В нем Роган заявил, что новая переправа является "вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации", и поразмышлял, как лучше вывести её из строя.

По словам Рогана, 15 мая президент России Владимир Путин "открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России… Пришло время Украине разрушить элементы этого моста".

Что характерно, автор материала предполагает, что такие действия неизбежно спровоцируют ответные меры со стороны Москвы.

"К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолёты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать", — пишет Роган.

"Если вывести мост из строя, пусть даже на время, это станет мощным сигналом Киева Москве — сигналом о том, что украинцы не смирятся с такой формализацией путинского захвата их территорий", — отмечается в статье Washington Examiner.

В России на статью отреагировали сдержанно, но подчеркнули, что СК должен возбудить уголовное дело в отношении этой публикации из-за её террористического характера. Как заявил член Совета Федерации Игорь Морозов, "это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. Россия должна очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья".

Напомним, строительство Крымского моста, связывающего Крым и Кубань, началось два года назад. Его длина — 19 километров, 11,5 из них — сухопутная часть, и еще 7,5 километра — морская.

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